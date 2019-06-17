Delivery Club проведет проверку из-за видео с курьерами на помойке

Компания Delivery Club сообщила, что начала проверку информации о странном времяпрепровождении петербургских курьеров. Об этом сообщил "Мегаполис"
В сети появилось видео, где двое мужчин в зелёной униформе изучают содержимое мусорных баков. Автор видео пояснил, что заснятые курьеры замечены во дворе на 5-й Красноармейской улице не в первый раз. Ранее мужчин в зеленой униформе замечали за распитием спиртного. В компании отметили, что на видеозаписи могли оказаться уже недействующие сотрудники.
Ранее мы писали, что сервисы доставки станут снова популярны в осеннюю волну.
Фото: "Мегаполис"
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