Delivery Club проведет проверку из-за видео с курьерами на помойке

В сети появилось видео, где двое мужчин в зелёной униформе изучают содержимое мусорных баков.

Компания Delivery Club сообщила, что начала проверку информации о странном времяпрепровождении петербургских курьеров. Об этом сообщил "Мегаполис"

В сети появилось видео, где двое мужчин в зелёной униформе изучают содержимое мусорных баков. Автор видео пояснил, что заснятые курьеры замечены во дворе на 5-й Красноармейской улице не в первый раз. Ранее мужчин в зеленой униформе замечали за распитием спиртного. В компании отметили, что на видеозаписи могли оказаться уже недействующие сотрудники.

Ранее мы писали, что сервисы доставки станут снова популярны в осеннюю волну.

Фото: "Мегаполис"