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Delivery Club проведет проверку из-за видео с курьерами на помойке
Сегодня, 18:55
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smirenny

Delivery Club проведет проверку из-за видео с курьерами на помойке

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В сети появилось видео, где двое мужчин в зелёной униформе изучают содержимое мусорных баков.

Компания Delivery Club сообщила, что начала проверку информации о странном времяпрепровождении петербургских курьеров.  Об этом сообщил "Мегаполис"

В сети появилось видео, где двое мужчин в зелёной униформе изучают содержимое мусорных баков. Автор видео пояснил, что заснятые курьеры замечены во дворе на 5-й Красноармейской улице не в первый раз. Ранее мужчин в зеленой униформе замечали за распитием спиртного. В компании отметили, что на видеозаписи могли оказаться уже недействующие сотрудники. 

Ранее мы писали, что сервисы доставки станут снова популярны в осеннюю волну.

Фото: "Мегаполис"

Теги: delivery club
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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