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Delivery Club запустил в Петербурге доставку лекарств на дом
Сегодня, 11:35
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nastya960

Delivery Club запустил в Петербурге доставку лекарств на дом

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На тестовом этапе доставлять препараты будут только из четырех аптечных сетей.

Delivery Club совместно с сервисом "Все аптеки" запустили доставку безрецептурных лекарств в Москве и Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса доставки.

На тестовом этапе доставлять препараты будут только из четырех аптечных сетей: "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон Фарма" и Superapteka. Дальше возможно расширение. Все заказы будут доставлять в отдельных запечатанных пакетах.

Среднее время доставки – от 30 минут, стоимость – 149 рублей.

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Фото: pixabay

Теги: delivery club, аптеки, доставка, лекарства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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