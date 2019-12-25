Delivery Club запустил в Петербурге доставку лекарств на дом

Delivery Club совместно с сервисом "Все аптеки" запустили доставку безрецептурных лекарств в Москве и Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса доставки.
На тестовом этапе доставлять препараты будут только из четырех аптечных сетей: "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон Фарма" и Superapteka. Дальше возможно расширение. Все заказы будут доставлять в отдельных запечатанных пакетах.
Среднее время доставки – от 30 минут, стоимость – 149 рублей.
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Фото: pixabay
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