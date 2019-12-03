Психотерапевт предостерег от самолечения неврозов и тревожных расстройств

Как отметил специалист, в последнее время тревожных расстройств становится всё больше, особенно среди молодых людей.

Можно ли самостоятельно справиться со стрессом, постоянным спутником современного человека, и стоит ли бояться антидепрессантов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал психиатр, психотерапевт Владимир Малыгин.

Как отметил специалист, в последнее время тревожных расстройств становится всё больше, особенно среди молодых людей. Владимир Малыгин предостерег от попыток самостоятельно избавиться от подобных болезненных состояний. Даже если принимать лекарства, которые продаются без рецепта, это может усугубить ситуацию, потому что человек не получает своевременно профессиональную помощь.

Тревога может быть признаком невроза и депрессии. Обращение за помощью с депрессией происходит в пределах 3-5 лет от начала заболевания – это потерянные годы. Владимир Малыгин.

Психотерапевт также отметил, что успокоительные, которые продают в аптеке, могут оказаться не такими безобидными, как кажется на первый взгляд.

В основе "Корвалола" и его аналогов лежат сильнодействующие вещества – барбитураты. Увеличение доз вызовет зависимость от фенобарбитала. Владимир Малыгин

Также доктор развенчал миф о том, что антидепрессанты вызывают зависимость. На деле это не так.

Названы признаки нехватки витамина D в организме.

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