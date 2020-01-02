Сервис доставки еды привезёт заказы москвичей петербуржцам бесплатно

Для этого адреса москвичей и петербуржцев должны полностью совпадать.

Одна из платформ для доставки еды запустила новогоднюю акцию, по которой заказы москвичей будут дублироваться в Петербурге, если в обоих городах будет один и тот же адрес. Об этом сообщил TJ.

Сервис в течение недели будет искать совпадения, а перед самым Новым годом петербуржцы получат заказы бесплатно.

Чтобы заказы получили в обоих городах, пользователям из Москвы нужно сделать заказ в ресторанах из приуроченной к акции подборки. При этом, москвичи могут комментариях указать ссылку на свой профиль в соцсетях, а петербуржцам будет предоставлена возможность записать видеопоздравление и рассказать о себе во время получения заказа.

Москвичи должны сделать заказ до 27 декабря, а с 28 по 31 декабря аналогичные заказы привезут жителям Санкт-Петербурга. Их продублируют бесплатно — оплату возьмёт на себя сервис.

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