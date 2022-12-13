Делегация во главе с премьером ЦАР отправилась в Северную столицу

Страны будут сотрудничать в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства и торговли.

В Петербург приедет делегация во главе с премьером Центральноафриканской Республики Феликсом Молуа. Политики отправились в Северную столицу с рабочим визитом. Об этом сообщили на портале RT.

Еще 23 октября глава парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи высказался по поводу отношений с Россией. Он заявил, что страны будут сотрудничать в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства и торговли.

Подтверждаем. Визит рабочий. Представители дипмиссии

Отметим, что пока программа рабочей поездки и её детали неизвестны.

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