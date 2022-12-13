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Делегация во главе с премьером ЦАР отправилась в Северную столицу
Сегодня, 17:58
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Делегация во главе с премьером ЦАР отправилась в Северную столицу

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Страны будут сотрудничать в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства и торговли.

В Петербург приедет делегация  во главе с премьером Центральноафриканской Республики Феликсом Молуа. Политики отправились в Северную столицу с рабочим визитом. Об этом сообщили на портале RT. 

Еще 23 октября глава парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи высказался по поводу отношений с Россией. Он заявил, что страны будут сотрудничать в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства и торговли.

Подтверждаем. Визит рабочий.

Представители дипмиссии

Отметим, что пока программа рабочей поездки и её детали  неизвестны.

Ранее на Piter.tv: премьер Косова пытается представить себя в качестве нового Зеленского.

Фото: Pxhere

 

Теги: дипломатический визит в петербург, международные отношения, сельское хозяйство, симплис саранджи, торговля, цар, центрально-африканская республика, экспорт ресурсов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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