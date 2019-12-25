Действие ПЦР-тестов в Ленобласти сократили до 48 часов

Ранее тест действовал в течение 72 часов.

В Ленобласти официально сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте администрации 47 региона.

Основанием для нововведения стало постановление Главного государственного санитарного врача РФ. Отрицательный ПЦП-тест будет действителен не 72 часа, а 48 часов.

Постановление вступило в силу с 14 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по результатам теста на антитела.

Фото: Piter.tv