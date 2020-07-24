Дегтярев решил уволить трех человек из команды Фургала

Заявление об увольнении от Хлапова и Синяговского он удовлетворил.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил уволить трех человек из команды бывшего главы региона Сергея Фургала. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Из краевого правительства уйдут зампред Владимир Хлапов, зампред Юрий Золочевский и советник главы региона Захар Синяговский.

Дегтярёв рассказал, что заявление об увольнении от Хлапова и Синяговского он удовлетворил. Письмо от Золоточевского с заявлением пока идёт из Москвы. По словам Дегтярёва, он займётся партийной работой в ЛДПР.

Известно, что должность Хлапова займет Александр Никитин. Он возглавлял аппарат Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Ранее Дегтярёв заявил, что пока не будет менять команду арестованного по подозрению в убийстве экс-губернатора Сергея Фургала. Дегтярёв отметил, что будет учитывать при работе критику в соцсетях от местных жителей, которая поступает в адрес правительства региона. Он пообещал проанализировать все сообщения негативного характера и внести коррективы, направленные для улучшения жизни людей. Также он добавил, что с удовольствием встретится с хабаровчанами после того, как будут решены первоочерёдные задачи.

Видео: Instagram / degtyarev_info