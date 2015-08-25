Дефицит курьеров и сотрудников маркетплейсов наблюдается в Петербурге

За последний месяц на платформе по поиску работы "Работа России" увеличилось количество вакансий для сотрудников сферы обслуживания на 29%.

В Петербурге в декабре вырос спрос на курьеров и сотрудников маркетплейсов. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 6 декабря, ссылаясь на городской комитет по труду и занятости населения.

За последний месяц на платформе по поиску работы "Работа России" увеличилось количество вакансий для сотрудников сферы обслуживания на 29%. Самыми востребованными оказались комплектовщики: доля предложений для них подскочила на 72%. Курьеров работодатели стали искать чаще на 17%, а сортировщиков – на 10%.

Рост спроса вызвал и увеличение зарплатных предложений. Курьер-водитель может зарабатывать до 270 тыс. рублей, а пеший курьер – до 160 тыс. Сортировщикам и комплектовщикам предлагают до 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о росте инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга в 2023-м. Вложения по итогам года превысят 160 млрд рублей. Доля складской недвижимости составит около 30%.

Фото: Piter.TV