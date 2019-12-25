Автоэксперт опроверг дефицит китайских запчастей на российском рынке

Также специалист спрогнозировал скачок цен в случае роста курса валют.

Авто и запчасти, произведённые в КНР, не отличаются высоким качеством: кроме того, заказчикам и вовсе могут прийти не те детали. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин считает, что такая ситуация вполне нормальна, а дефицита запчастей на рынке не ожидается. Своё мнение он выразил в беседе с телеканалом "360".

Нет такой проблемы. Основные запчасти ко всем автомобилям, включая европейские и японские, последние 15-20 лет шли из Китая. Налажены пути, линии, известны производители, уровень качества известен – можно найти все что угодно от самого высокого качества до самого низкого. Вячеслав Субботин, автоэксперт

Также Субботин подчеркнул, автопроизводители из Поднебесной разбираются в торговле и следят за конъюнктурой рынка, поэтому не собираются тратить впустую ни одного юаня. Таким образом, в случае роста курса валют обязательно наступит скачок цен, спрогнозировал он.

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Фото: Piter.TV