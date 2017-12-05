Давос: На полицейского наехал автомобиль из кортежа Трампа

Местное издание опубликовало видео наезда на служителя порядка одним из автомобилей американского президента.

В Швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Накануне, 25 января, в Швейцарию прилетел президент США Дональд Трамп. На сегодня, 26 января, у него назначено несколько встреч.

Местное издание Blick сообщает, что возле гостиницы Intercontinental накануне вечером полицейский попытался остановить и перенаправить белый автомобиль "БМВ". Но вместо того, чтобы остановиться, водитель нажал на "газ". Авто задело служителя порядка и чуть не сбило его с ног. Сообщается, что мужчина не пострадал. На видео видно, что он даже не упал. По сообщениям в СМИ, полицейский не знал, что этот "БМВ" возглавляет кортеж Дональда Трампа.

Это коротенькое видео с инцидентом в Давосе разлетелось по всем новостным лентам по всему Миру. Сегодня Piter.TV сообщал о другом неловком моменте, который произошел в Украинском доме в Давосе: человекоподобный робот вышел из строя после вопроса о коррупции в Украине.

Видео: Blick