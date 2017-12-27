Человекоподобный робот София зависла после вопроса о коррупции в Украине

Об этом инциденте рассказала в своем Facebook нардеп Украины Алена Шкрум.

София - человекоподобный робот в виде женщины был разработан гонконгской компанией. Она спроектирована, чтобы учиться и адаптироваться к общению с людьми. София была активирована в 2015 году. В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом получившим гражданство. За эти годы с ней проводилось множество встреч пор всему Миру.

Присутствует София и на экономическом форуме в Давосе. Она пообщалась и с главой "Сбербанка России" Германом Грефом. На одной из подобных встреч в Украинском доме в Давосе ей был задан вопрос: "Что делать с коррупцией в Украине". После этого София вышла из строя. Об этом неловком курьезе поведала на своей странице депутат Верховной Рады от партии "Батьковщина" Алена Шкрум. Она утверждает, что свидетелем стал и депутат от партии Петра Порошенко Алексей Мушак. Нардеп поведала своим подписчикам, что у Софии "сломался скрипт и подвисает процессор".

Подписчики по этому поводу изрядно пошутили:

если холистически размышлять .... то скрипты по коррупции еще не написаны, видимо нет мотивации у програмеров мира сего

Навіть Робот злякався СБУ і звинувачень в сепаратизмі. І прикинувся зламаним. (Наверное робот не сломался, а испугался СБУ и обвинений в сепаратизме и прикинулся сломанным )

Непосильный труд для логически мыслящего интеллекта…

Сегодня Piter.TV опубликовал видео еще одного неприятного инцидента в Давосе: авто из кортежа Дональда Трампа сбило полицейского.

Видео: Twitter( Из интервью Германа Грефа с Софией)

Фото: скриншот Facebook/Альона Шкрум