Дава получил травму на репетиции "Танцев со звездами"

Рэпер повредил руку, его экстренно доставили в травмпункт.

Один из звездных участников шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия-1", рэпер Дава получил травму во время репетиции номера. Артиста экстренно доставили в травмпункт с поврежденной рукой. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

У Давы вылетело плечо из сустава. Сможет ли он продолжить участие в проекте, неизвестно. Напомним, рэпер выступает в паре с Дарьей Палей.

Стоит отметить, что травмы часто сопровождают участников проекта "Танцы со звездами". В прошлом сезоне из-за повреждения ребра проект была вынуждена покинуть Елена Летучая. Екатерина Варнава дошла до финала с серьезным растяжением связок.

Ранее Дава высказался о расставании с Ольгой Бузовой.

Фото: пресс-служба ВГТРК