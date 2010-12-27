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По сценарию Дарьи Донцовой снимут мультфильм для детей "Детективные истории"
Сегодня, 15:05
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nastya960

По сценарию Дарьи Донцовой снимут мультфильм для детей "Детективные истории"

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Это история, рассчитанная на возраст 4-7 лет.Уже разработана вся линейка персонажей.

В октябре выйдет первая серия мультфильма "Детективные истории", сценарий к которому писала Дарья Донцова. Об этом сообщила председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Это история, рассчитанная на возраст 4-7 лет. Разработана вся линейка персонажей. <…> Будем производить по серии раз в три недели. К концу года произведем 3-4 серии, план всего на 26 серий как минимум, если найдем партнера, то пойдем на 52 серии.

Юлиана Слащева

Главными героями мультипликационного сериала будут Сова и Бельчонок. Также возможен выпуск полного метра мультфильма.

Ранее "Союзмультфильм" прояснил ситуацию с монетами "Бременские музыканты".

Фото: Piter.TV

Теги: дарья донцова, союзмультфильм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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