По сценарию Дарьи Донцовой снимут мультфильм для детей "Детективные истории"

В октябре выйдет первая серия мультфильма "Детективные истории", сценарий к которому писала Дарья Донцова. Об этом сообщила председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Это история, рассчитанная на возраст 4-7 лет. Разработана вся линейка персонажей. <…> Будем производить по серии раз в три недели. К концу года произведем 3-4 серии, план всего на 26 серий как минимум, если найдем партнера, то пойдем на 52 серии.

Юлиана Слащева