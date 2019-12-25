Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку "Северного потока — 2"

Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку российского газопровода"Северного потока — 2". Ранее Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream — 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства трубопровода.
Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года
сообщение регулятора
Напомним, что уже с 4 августа на газопроводе "Северный поток-2" может возобновиться строительство.
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока — 2".
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