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Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку "Северного потока — 2"
Сегодня, 11:48
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lesjasap

Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку "Северного потока — 2"

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Апелляционный суд не получил апелляций на решение Датского энергетического ведомства.

Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку российского газопровода"Северного потока — 2". Ранее Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream — 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства трубопровода. 

Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года

сообщение регулятора

Напомним, что уже с 4 августа на газопроводе "Северный поток-2" может возобновиться строительство.

Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока — 2".

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Теги: газ, газпром, дания, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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