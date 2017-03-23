Дания получила первые израильские САУ ATMOS взамен переданных ВСУ гаубиц

В Копенгаген прибыли первые экземпляры военного заказа от компании Elbit Systems.

Датский министр по обороне Якоб Эллеманн-Енсен официально заявил о том, что передача Вооруженным силам Украины самоходных гаубиц CAESAR была "жизненно важным ответом на неотложные потребности киевского режима в неспокойное время". При этом чиновник признал тот факт, что такое решение сказалось на стратегической нехватке собственной артиллерии для обеспечения национальной защиты. В целях устранения дефицита власти в марте 2023 года заказали у израильской компании Elbit Systems 19 САУ ATMOS и 8 РСЗО PULS за 252 миллионов долларов. Сейчас же предприятие опубликовало сведения о том, что первые экземпляры военной техники уже прибыли в Данию.

Напомним, что западные СМИ упоминали о том, что переданные ВСУ гаубицы CAESAR были произведены французским подрядчиком в новой модификации. В частности, речь идет об изменении типа шасси с до 8х8 вместо 6х6, наличии кабины с усиленной бронированной защитой экипажа. Однако эксперты выявили ряд изъянов техники, поэтому Дания без труда рассталась с французскими установками в пользу САУ ATMOS с калибром в 155/52 миллиметров. Эта техника размещается на платформе RMMV 8x8 для датского варианта использования. Производитель утверждает, что автоматическая установка оснащена современной электроникой, которая позволяет открывать огонь на дистанцию, превышающую 40 километров.

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Фото и видео: YouTube / Elbit Systems