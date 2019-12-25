Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае

Актер прогулялся по терренкуру и прокатился на квадроцикле.

Заслуженный артист России Данила Козловский посетил Алтайский край и отдохнул в Белокурихе. Об этом сообщается в Instagram санатория "Россия".

Козловский побывал на курорте на прошлой неделе. Он прогулялся по терренкуру и прокатился на квадроцикле.

Данила Козловский известен зрителям ролями во многих российских и зарубежных фильмах. В числе самых ярких работ актера съемки в фильме "Легенда №17", "Духless", "Экипаж", "Викинг", "Матильда" и "Тренер".

В 2019 году Козловский вошел в десятку самых богатых актеров России. Его активы оценили в 900 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что Боярская трогательно поздравила супруга с днем рождения.

Фото: Instagram / danilakozlovsky