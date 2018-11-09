У берегов Англии дайверы сделали снимок медузы размером с человека

Размеры бочковой медузы обычно не превышают 40 сантиметров в диаметре.

У берегов Англии дайверы засняли гигантскую медузу. Фотографией поделился автор снимка, пользователь Instagram.

Погружение совершалось у побережья графства Корнуолл. На самом кадре засняты бочковая медуза и биолог, ведущая интернет-канала Lizzie Daly Wildlife TV Лиззи Дейли. По снимку видно, что медуза, действительно, в размерах не уступает человеку.

Размеры бочковой медузы обычно не превышают 40 сантиметров в диаметре, однако она может достигать полтора метра в диаметре и 35 килограммов в весе.

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Фото: Instagram/ sharkman_dan