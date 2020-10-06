Дайвер показал морское дно возле Камчатки со словами "все сдохло"

Эксперт понаблюдал за условиями на мысе Налычево и Зеленом.

Дайвер Александр Коробок опустился на дно Тихого океана у побережья Камчатки и снял его на видео. Роли опубликовали журналисты Telegram-канала Life Shot. По словам специалиста, вода около мыса Зеленого бурого цвета, а также обжигает слизистые оболочки. Он отметил, что до последнего сомневался в том, что рассказывали местные жители, но оказалось, что они не обманули.

Все мертвое! На мысе Налычево вода буро-коричневая с крупными фракциями органики в толще. Бухта Спасения — почти все сдохло и выброшено! Одни камни и капуста. Гротовая — все! Нет ежа. Все сдохло! автор ролика

Напомним, что 6 октября представители Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и филиала Тихоокеанского института географии погрузились в воду Авачинской бухты. Позже они заявили, что смогли выявить почти тотальную гибель морских животных на дне акватории. Смогли сохраниться отдельные большие рыбы, креветки, крабы. Вся живность представлена в малом количестве.

Петербургский космонавт снял фото Камчатки с борта МКС.

Видео: Telegram / LIFE SHOT