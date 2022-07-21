Daily Mail: 20 ехавших на свадьбу женщин и детей утонули в реке Инд

Лодка с пассажирами опрокинулась а акватории Пакистана.

Издания Daily Mail и Dawn сообщили о 20 ехавших на свадьбу женщин и детей, которые утонули в реке Инд. Позже местные СМИ отметили, что количество жертв трагедии увеличилось до 28 человек. Инцидент зафиксирован в районе населенного пункта Мачка, расположенного в северо-восточной провинции Пенджаб в Пакистане. Уточняется, что плавательное средство опрокинулось вместе с пассажирами в понедельник 18 июля.

Из воды извлечены 19 тел, все женщины. местные СМИ

Авторы местного издания Dawn отметили, что водная трагедия произошла в ходе празднования свадьбы из-за сильного перегруза на лодке, а также большого потока воды. В общей сложности плавсредство перевозило свыше сотни человек. Они должны были добраться из Раджапура в Мачку.

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Фото: DAWN

Видео: ТАСС