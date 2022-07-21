Мужчина не отрицает своей вины.

Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции. Об этом журналистам рассказали региональные представители правоохранительных органов. В преступлении обвиняется ранее судимый местный житель. Речь идет об инциденте, который произошел в городе 15 июля. Ночью в здании участка МВД по Сахалинской улице, дом 56 вспыхнуло пламя. Огонь оперативно удалось потушить, никто из сотрудников не пострадал.

Установлена личность гражданина, совершившего поджог. Во взаимодействии с коллегами из ФСБ задержан 51-летний житель. Мужчина не стал отрицать своей вины. пресс-служба МВД по региону

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ. Речь идет о посягательстве на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительной структуры. В качестве наказания злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы. Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания (СИЗО).

Неизвестный устроил поджог грузовика жителя Нового Уренгоя в Сертолово.

Фото и видео: Telegram / SHOT