Полиция задержала дагестанца, ехавшего задним ходом по встречке проспекта Большевиков

В отношении мужчины составили несколько административных протоколов.

Полиция Петербурга задержала героя любительской видеозаписи о том, как белая "Лада Приора" движется задним ходом по встречной полосе. Опасный маневр в плотном потоке мужчина осуществил на проспекте Большевиков несколько дней назад.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, злоумышленником оказался 28-летний уроженец Дагестана Казбек. Мужчину поймали на той же "Приоре" на проспекте Пятилеток 19 февраля. В отношении дагестанца составили несколько административных протоколов, автомобиль изъяли для проверки на подлинность номеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Приморском шоссе заметили горящее авто.

Фото: пресс-служба ГУ МВД

Видео: "Мегаполис"