На Приморском шоссе заметили горящее авто

Обошлось без пострадавших. Сотрудники ГИБДД выяснят все обстоятельства произошедшего.

Днем в субботу, 20 февраля, на Приморском шоссе у дома №94 заметили горящее авто, сообщил источник в правоохранительных органах.

К месту оперативно выехали пожарные. Отмечается, что в иномарке горел моторный отсек, никто не пострадал. Практически за 20 минут после поступления сигнала возгорание было ликвидировано, спасатели занялись ликвидацией последствий пожара.

Как именно произошло возгорание выяснят специалисты. О состоянии водителя не сообщается.

Ранее мы писали, что на перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы столкнулись две иномарки.

Фото: Piter.TV