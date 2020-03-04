На Приморском шоссе заметили горящее авто

Днем в субботу, 20 февраля, на Приморском шоссе у дома №94 заметили горящее авто, сообщил источник в правоохранительных органах.
К месту оперативно выехали пожарные. Отмечается, что в иномарке горел моторный отсек, никто не пострадал. Практически за 20 минут после поступления сигнала возгорание было ликвидировано, спасатели занялись ликвидацией последствий пожара.
Как именно произошло возгорание выяснят специалисты. О состоянии водителя не сообщается.
Ранее мы писали, что на перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы столкнулись две иномарки.
Фото: Piter.TV
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