В Гатчине воспламенился Toyota Land Cruiser

Владелец всеми силами пытался спасти оставшиеся в авто вещи.

Утро 4 марта не для всех оказалось добрым. Пока житель Гатчины пил кофе в одном из кафе, его внедорожник Toyota Land Cruiser охватило огнем. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи можно увидеть охватившую огнем иномарку, а также ее владельца. По пути к машине он увидел ее в огне и побежал спасать оставшиеся вещи.

Иномарка воспламенилась наполовину, передняя ее часть почти выгорела. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее мы писали, что на Косыгина грузовик, пробив ограждение, вылетел на встречку.

Видео: Piter.TV