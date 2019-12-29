На Косыгина грузовик, пробив ограждение, вылетел на встречку

По предварительной версии, водитель большегруза уснул за рулем.

Утром 4 марта в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика. В распоряжении Piter.TVоказалось видео с моментом аварии.

Инцидент произошел возле дома №32 на улице Косыгина. На записи видно, что грузовик на скорости съехал с дороги, пробил ограждение и вылетел на встречную полосу. По предварительной версии, водитель большегруза уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге появилась новая табличка на месте ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV