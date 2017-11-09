Массовый заезд по встречке в Воронеже попал на видео

В социальных сетях появилось видео грубого нарушения ПДД несколькими транспортными средствами.

Видео: Piter.TV

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Воронежа появилось видео от очевидца с грубым нарушением правил дорожного движения.

На опубликованных кадрах по встречной полосе, включив "аварийку", проехал маршрутный ПАЗ, а за ним два легковых автомобиля. Водитель последней легковушки даже не включил аварийные сигналы. Все это происходило в Шилово, одном из микрорайонов Воронежа. Местные жители собрались в большой пробке из-за ямы на дороге.

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