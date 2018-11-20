Видео: водитель ехал по встречке на съезде с ЗСД у Краснопутиловской

Видео от очевидца инцидента.

В Петербурге внимание очевидцев привлекли действия очередного автохама. На этот раз водитель серебристой иномарки-универсала спокойно ехал по встречной полосе движения на оживленном участке дороги. Видео инцидента в редакцию Piter.TV прислал очевидец. ЧП случилось вечером 30 января на съезде с ЗСД в сторону улицы Краснопутиловской.

На кадрах можно заметить, что серая машина едет на скорости примерно в 20 километров в час. Остальные участники движения стараются объезжать наглеца. Что стало причиной таких неадекватных действий, пока что непонятно. Возможно, водитель просто "заблудился" в непростой инфраструктуре ЗСД. По словам очевидца, через минуту владелец авто развернулся и перестроился на естественный маршрут.

Видео: Piter.TV