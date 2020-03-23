На ЗСД в Петербурге иномарка мчалась по встречной полосе

Чем закончилось рискованное путешествие лихача, неизвестно.

Днем 23 марта очевидцы заметили на ЗСД мчащегося по встречной полосе лихача. Белое, со слов автомобилистов, такси ехало против движения по левому ряду.

Водители предположили, что во встречном потоке иномарка оказалась, забыв купить транспондер.

доехать до пункта оплаты, вспомнить, что транспондер так и не купил, развернуться, ехать по встречке – решили петербуржцы.

Чем закончилось рискованное путешествие, неизвестно, хотя в комментариях лихачу желали припарковаться в ограждение или крупную машину, чтобы было неповадно ездить не по правилам.

Ранее мы рассказывали, как легковушка и грузовик столкнулись на Муринской дороге.

Видео: Наталья Коврова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"