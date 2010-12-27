В Петербурге задержали двух дагестанцев за нападение на проституток

Полиция Петербурга задержала двух дагестанцев 21 и 35 лет, которых подозревают в нападении на молодых девушек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти
К стражам порядка обратилась 21-летняя массажистка из Брянской области и рассказала, что 30 августа ее изнасиловали и ограбили два клиента. Это произошло в квартире дома на Гражданском проспекте. Злоумышленники прихватили с собой украшения, документы и 8 тысяч рублей.
Через три дня с похожим заявлением обратилась 26-летняя девушка, приехавшая в Петербург из Башкортастана. Пострадавшие смогли с точностью описать приметы нападавших.
Задержанные рассказали, что находили жертв через интернет-объявления. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о разбое, изнасиловании и похищении документов. Мужчины могут быть причастны к убийству пропавшей месяц назад петербурженки.
Фото: Piter.TV
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