С 2020 года петербургских дачников обяжут получать лицензию на колодцы

До 1 января 2020 года садоводы и огородники в некоммерческих товариществах могут не получать лицензию для добычи подземных вод в хозяйственно-бытовых целях.

В комитете по природопользованию Петербурга разработали порядок предоставления права пользования участками недр для добычи подземных вод в хозяйственно-бытовых целях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До 1 января 2020 года садоводы и огородники в некоммерческих товариществах могут не получать лицензию на пользование водой. Но с начала будущего года такой документ должен быть в обязательном порядке. Если его не будет, это будет считаться правонарушением.

Однако, как отметили представители в комитете, лицензия не нужна, если вода будет использоваться только для питья.

В скором времени Петербург запустит программу поддержки садоводств.