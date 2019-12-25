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Дачника ранили ножом во время празднования 23 февраля в садоводстве под Гатчиной
Сегодня, 12:16
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дачника ранили ножом во время празднования 23 февраля в садоводстве под Гатчиной

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В нанесении травмы подозревают его гражданскую жену.

Полиция Гатчинского района Ленобласти разыскивает 44-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевых ранений своему гражданскому мужу. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчину госпитализировали вечером 23 февраля. У него диагностировали ножевое ранение груди и запястья и поместили в реанимацию.

По предварительной информации, пострадавший поругался с гражданской женой во время празднования Дня защитника Отечества в садоводстве "Сирень". Мужчина смог добраться до родственников в село Никольское, однако не пояснил, что случилось.

Известно, что у подруги раненого есть две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что судимый за убийство мужчина зарезал соседа по палате в Мариинской больнице.

Фото: Piter.TV

Теги: ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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