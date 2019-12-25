Дачника ранили ножом во время празднования 23 февраля в садоводстве под Гатчиной

В нанесении травмы подозревают его гражданскую жену.

Полиция Гатчинского района Ленобласти разыскивает 44-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевых ранений своему гражданскому мужу. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчину госпитализировали вечером 23 февраля. У него диагностировали ножевое ранение груди и запястья и поместили в реанимацию.

По предварительной информации, пострадавший поругался с гражданской женой во время празднования Дня защитника Отечества в садоводстве "Сирень". Мужчина смог добраться до родственников в село Никольское, однако не пояснил, что случилось.

Известно, что у подруги раненого есть две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что судимый за убийство мужчина зарезал соседа по палате в Мариинской больнице.

Фото: Piter.TV