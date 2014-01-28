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В Подмосковье в смертельном ДТП пострадали 11 человек
Сегодня, 11:07
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В Подмосковье в смертельном ДТП пострадали 11 человек

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Еще один участник аварии погиб.

Накануне, 11 июня, в Московской области произошло смертельное ДТП с участием детей. В Луховицком районе столкнулись две машины, в результате чего одна из них отлетела в группу велосипедистов, которые проезжали рядом. Об этом сообщили в ТАСС. 

Страшная авария случилась около населенного пункта Красная Пойма. Пострадали 11 человек, из них семеро - дети. Известно, что в ДТП погиб один взрослый. 

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. За дело взялась прокуратура района. После проведения проверка она даст оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе 8-летний мальчик попал под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дети на велосипедах, дтп в подмосковье, луховицкий район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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