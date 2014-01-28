В Подмосковье в смертельном ДТП пострадали 11 человек

Еще один участник аварии погиб.

Накануне, 11 июня, в Московской области произошло смертельное ДТП с участием детей. В Луховицком районе столкнулись две машины, в результате чего одна из них отлетела в группу велосипедистов, которые проезжали рядом. Об этом сообщили в ТАСС.

Страшная авария случилась около населенного пункта Красная Пойма. Пострадали 11 человек, из них семеро - дети. Известно, что в ДТП погиб один взрослый.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. За дело взялась прокуратура района. После проведения проверка она даст оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе 8-летний мальчик попал под машину.

Фото: Piter.tv