Mazda столкнулась с Газелью и тем самым спасла ее от моста глупости

Газель не прошла бы по габаритам под мостом.

В Петербурге у моста глупости, который находится на Софийской улице, произошло очередное ДТП. Около моста столкнулись автомобили Mazda и Газель, которая совсем не проходит по габаритам под данным мостом. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Около десяти часов утра около моста глупости столкнулись два автомобиля, судя по видео, серьезных повреждений машины не понесли. На месте аварии пока что даже нет сотрудников ДТП. В социальных сетях люди шутят по поводу того, что "Мазда самоотверженно пыталась остановить газель перед мостом". И это очень точное замечание, так как видно, что Газель не смогла бы проехать под мостом.

Ранее на Piter.TV: Массовое ДТП в ХМАО: При столкновении грузовиков и автобуса пострадали 7 человек.

Фото и видео: Piter.TV; ДТП и ЧП/ВК