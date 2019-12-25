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На трассе "Комсомольское - Приозерск" произошло смертельное ДТП
Сегодня, 17:59
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На трассе "Комсомольское - Приозерск" произошло смертельное ДТП

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42-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Ленинградской области полиция Выборгского района проводит проверку по факту ДТП с погибшим  на трассе "Комсомольское — Приозерск"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась 15 ноября на 47 километре автодороги "Комсомольское – Приозерск". 36-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не справившись с управлением, съёхал в кювет с последующим наездом на препятствие и опрокидыванием. 

В результате ДТП 42-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что легковой автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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