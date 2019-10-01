ДТП на проспекте Науки собрало километровую пробку

Другие водители вынуждены объезжать участников ДТП по трамвайным путям.

На проспекте Науки, в районе дома №49, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat и маршрутки.По рпедварительным данным, пострадавших нет, но начинает собираться большая пробка. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Пробка образовалась вплоть до улицы Крашенинникова.Так как другие водители вынуждены объезжать участников ДТП по трамвайным путям, то там образовалась ещё и пробка из трамваев. По словам очевидцев, пробка растянулась практически на километр.

Ранее каршеринг пробил ограждение и едва не улетел в залив на Балтийском бульваре.

Видео: Piter.TV