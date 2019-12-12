На перекрёстке Белы Куна и Бухарестской столкнулись каршеринг и иномарка

Арендованное авто начало поворачивать на пешеходном переходе.

В четвертом часу дня в пятницу, 30 октября, на перекрестке улиц Белы Куна и Бухарестской столкнулись два автомобиля. В редакцию Piter.TV попало видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших ДТП.

На видео заметно, как каршеринговое авто внезапно начинает поворачивать на пешеходном переходе влево, хотя там начинается тротуар. Вероятно, каршеринг планировал развернуться на дороге, чтобы поехать в обратную сторону. В этот же момент непредвиденного поворота в арендованный автомобиль влетает иномарка-попутчик. Есть ли в ДТП пострадавшие, неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как "Газель" врезалась в два легковых автомобиля в Пушкине.

Видео: Piter.TV