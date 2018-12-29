В ДТП на Приморском шоссе серьезно пострадала женщина

Машину занесло, и она врезалась в столб.

Во вторник, 8 января, около 17:30 на 23-м км Приморского шоссе, между Лисим носом и Ольгино, произошла авария. Водитель Renault Logan SR не справился с управлением и врезался в столб. Об этом пишут городские СМИ.

В результате ДТП пострадала 56-летняя женщина, которая сидела за водителем на заднем сидении иномарки. Ее в тяжелом состоянии доставили в Сестрорецкую городскую больницу №40. Врачи диагностировали у пациентки ушиб грудной клетки и брюшной полости. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что на Цимбалинском мосту водитель врезался в сугроб: два человека пострадали.

Видео: Piter.TV