В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четверо

Произошло лобовое столкновение.

В Невском районе четыре человека пострадали во время ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На Октябрьской набережной около дома № 70 пьяный водитель, управляя каршерингом Volkswagen Polo, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Skoda Rapid. За рулем первого авто находился 32-летний мужчина.

Второй машиной управлял 28-летний молодой человек. Он и его три пассажирки пострадали.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv