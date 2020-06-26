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Маршрутка сбила двух человек на Московском шоссе

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В результате аварии оба человека получили травмы.

Утром 26-го июня маршрутка врезалась в легковой автомобиль и сбила двух водителей в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области. 

ДТП произошло около 08:50 на 689 км Московского шоссе в сторону Петербурга. Водитель маршрутного такси не заметил стоящих на проезжей части двух машин и водителей около них. В результате маршрутка врезалась в "Фольксваген", после чего наехала на двух людей1998-го года рождения. 

Один из водителей получил травмы средней степени тяжести, второй ― тяжелые травмы. В маршрутке находилось 17 человек, они не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в отношении врезавшегося в дом на набережной Фонтанки угонщика возбудили уголовное дело. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: водители, дтп с маршруткой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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