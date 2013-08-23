Эффектное ДТП с грузовиками и сваями на КАД около Кудрово попало на видео

Водитель грузовика неудачно перестроился.

ДТП с грузовиками на КАД в районе Кудрово, которое спровоцировало серьезную пробку, попало на видео. Участниками аварии, по предварительным данным, стали три транспортных средства. Остальным водителям, которые проезжали мимо, крайне повезло.

На кадрах видно, как один из грузовиков решил перестроиться в левую полосу. Водитель поспешил и зацепил другую машину. В результате столкновения он потерял сваи, которые перевозил. Конструкции перекрыли полосы для движения. О состоянии водителей участников ДТП не сообщается.

Авария произошла на внешнем кольце, однако на внутреннем также стоял разбитый грузовик. Водители застряли в пробке в обе стороны.

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