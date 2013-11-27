В аварии Volvo с автобусом пострадала 37-летняя пассажирка

Также пострадал водитель легковушки.

Полиция проводит проверку по факту ДТП Volvo и автобуса. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 30 ноября около десяти утра 22-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по Большеохтинскому проспекту, у дома 5/1 не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами небольшой тяжести госпитализирован водитель легковушки и 37-летняя пассажирка автобуса, которая упала в салоне при столкновении. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия.

Накануне водитель "Шкоды" погиб в ДТП на проспекте Культуры.

Фото: МВД