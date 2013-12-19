Водитель Lada погиб в ДТП на "Скандинавии"

ВТорой участник аварии за рулём Audi в 2023 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 39 раз. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 14 ноября, на трассе "Скандинавия" произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась на 114 км автодороги. 34-летний водитель, управлявший Audi Q, вне населенного пункта, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся по главной дороге со стороны автомобилем Lada Granta под управлением 61-летнего водителя.

В результате водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия. Мужчина за рулём Audi в 2023 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 39 раз. В его отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что первоклассник тяжело пострадал в ДТП с автогудронатором на пересечении Маршала Новикова и Испытателей.

Фото: Piter.TV