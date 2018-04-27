Автомобиль будущего: DS Automobiles представил 1360-сильный карбоновый ассиметричный электрокар

В общем доступе опубликовано видео автомобиля будущего X E-Tense.

На проходящем в Пекине автосалоне наделал больше всего шума электрокар от DS Automobiles.

Представители концерна DS Automobiles показали на салоне автомобиль будущего DS X E-Tense. Спорткар оснащен 1360-сильным электродвигателем, а кузов выполнен из углеродного волокна.

В качестве силового агрегата устанавливаются два электромотора на передней оси. Особенностью силовой установки стала возможность эксплуатации в двух режимах с максимальной мощностью до 544 лошадиных сил, и в турборежиме с мощностью до 1 360 сил DS Automobiles

Но самой необычной изюминкой оказался ассиметричный кузов электромобиля, у него смещены относительно друг друга водительское и пассажирское стекла.

Водительское сиденье X E-Tense находится в открытом отсеке, которое будет подстраиваться под форму тела. Для пассажира предложена отдельная капсула с массажным креслом, стеклянным полом, прозрачность которого может регулироваться, высококлассная аудиосистема, голографический помощник с голосовым управлением.

Автомобиль сможет выйти с полноценным функционалом в 2035 году. Причем сейчас ведутся разработки для самовосстановления кузова после мелких аварий, которые наверняка появятся к 35 году.

Ранее Piter.TV показывал трансформер от Японских инженеров.

Фото и видео: DS Official