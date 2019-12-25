Специалисты должны встретиться в 12 часов 9 сентября.

ДНР созывает внеочередную встречу Контактной группы. Об этом сообщила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова. Чиновница заявила, что специалисты соберутся для обсуждения ситуации в 12 часов дня 9 сентября. Темой разговора станет положение, которое сложилось около населенного пункта Шумы.

В ситуации, когда украинская сторона грубо нарушает дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня, нами были предприняты все возможные шаги для того, чтобы сохранить действующее хрупкое перемирие сообщение МИД ДНР

На Донбассе призывают провести совместную инспекцию из представителей ДНР, СЦКК Украины при содействии ОБСЕ позиций ВСУ около поселка Шумы. Донецк неоднократно обращался к Киеву и наблюдателям с требованием урегулировать вопрос размещения укреплений, а также остановить продвижение силовиков к границам ДНР.

Пушилин приказал отложить на два дня уничтожение украинских укреплений.