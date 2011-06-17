DJ Khaled выпустил трейлер альбома Til Next Time

Дата релиза альбома пока не называется.

Американский хип-хоп исполнитель DJ Khaled выпустил трейлер нового альбома, который выйдет под названием Til Next Time.

На опубликованных кадрах музыкант показал свою семейную жизнь. В съемках приняли участие его жена Николь и двое сыновей. Также DJ Khaled представил первый сингл из альбома под названием Supposed to Be Loved. Он был записан совместно с Future, Lil Baby и Lil Uzi Vert.

Дата релиза альбома пока не называется. Отметим, что это будет 14-й по счету студийный альбом музыканта.

Ранее мы сообщали, что Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы.

Видео: YouTube / DJ Khaled