DJ Khaled выпустил трейлер альбома Til Next Time

Американский хип-хоп исполнитель DJ Khaled выпустил трейлер нового альбома, который выйдет под названием Til Next Time.
На опубликованных кадрах музыкант показал свою семейную жизнь. В съемках приняли участие его жена Николь и двое сыновей. Также DJ Khaled представил первый сингл из альбома под названием Supposed to Be Loved. Он был записан совместно с Future, Lil Baby и Lil Uzi Vert.
Дата релиза альбома пока не называется. Отметим, что это будет 14-й по счету студийный альбом музыканта.
Ранее мы сообщали, что Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы.
Видео: YouTube / DJ Khaled
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