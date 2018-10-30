ДЕСЯТЬ СЮЖЕТОВ: выставка Александра Ситникова в галерее DiDi арт-гид: Вячеслав Корнев арт-операторы: Андрей Кузькин, Гера Парфиненко арт-монтажер: Гера Парфиненко Санкт-Петербург, 24 октября 2018
Сегодня, 12:26
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ДЕСЯТЬ СЮЖЕТОВ: выставка Александра Ситникова в галерее DiDi
Живопись Александра Ситникова напоминает фантастическую мистерию, полную символизма и тончайших смысловых переплетений. При этом математическая выверенность и музыкальная ритмичность придают образам визуальную прямоту и ясность.