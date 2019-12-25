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У Дворца Бракосочетания №1 утром 24 марта собралась очередь
Сегодня, 10:01
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nastya960

У Дворца Бракосочетания №1 утром 24 марта собралась очередь

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В Петербурге открылась запись на регистрацию брака в сентябре.

Петербуржцы, желающие заключить брак в сентябре 2021 года, собрались в очередь у входа во Дворец бракосочетаний № 1 на Английской набережной. В полночь у Дворца стояли 14 пар, к открытию учреждения их стало уже 33.

Запись на сентябрь открылась 24 марта. Подача заявления о заключении брака осуществляется при личном обращении в орган ЗАГС либо в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru. 

Также с 31 марта 2021 года структурные подразделения Комитета по делам записи актов гражданского состояния начнут прием заявлений о заключении брака на октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года.

Ранее мы рассказывали, как петербуржцы борются за регистрацию брака в эпоху пандемии.

Фото: ВКонтакте/ Свадьба Питер

Теги: брак, загс, свадьба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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