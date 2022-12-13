  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На капермонт Цветочной улицы в деревне Касимово готовы направить 93,5 млн рублей
Сегодня, 14:56
46
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На капермонт Цветочной улицы в деревне Касимово готовы направить 93,5 млн рублей

0 0

Администрация Агалатовского сельского поселения во Всеволожском районе Ленобласти объявила тендер на проведение капитального ремонта проезжей части Цветочной улицы в деревне Касимово. Как выяснил Piter.TV из данных портала ЕИС, но эти нужды максимально готовы выделить 93,5 млн рублей. 

Работы продлятся с 1 апреля 2023-его по 11 января 2024 года. За это время исполнитель заменит оба слоя дорожной одежды, установит искусственные сооружения и дорожные знаки, заменит инженерные коммуникации. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 февраля. 

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство на бульваре Разведчика в Петергофе оценили в 73 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии