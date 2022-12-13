На капермонт Цветочной улицы в деревне Касимово готовы направить 93,5 млн рублей

Администрация Агалатовского сельского поселения во Всеволожском районе Ленобласти объявила тендер на проведение капитального ремонта проезжей части Цветочной улицы в деревне Касимово. Как выяснил Piter.TV из данных портала ЕИС, но эти нужды максимально готовы выделить 93,5 млн рублей.

Работы продлятся с 1 апреля 2023-его по 11 января 2024 года. За это время исполнитель заменит оба слоя дорожной одежды, установит искусственные сооружения и дорожные знаки, заменит инженерные коммуникации.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство на бульваре Разведчика в Петергофе оценили в 73 млн рублей.

Фото: Piter.TV