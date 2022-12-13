Благоустройство на бульваре Разведчика в Петергофе оценили в 73 млн рублей

Для работ выбрали подрядчика ООО "Гранд – строй".

В администрации Петродворцового района обозначили победителя тендера на благоустройство бульвара Разведчика в Петергофе. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, победителем электронного аукциона стало ООО "Гранд – строй". Начальная цена контракта с исполнителем составляет 72,9 млн рублей.

Техническое задание необходимо будет выполнить за 92 дня. В течение этого периода подрядчик снесёт зеленые насаждения, подготовит земельный участок, установит новые дорожные покрытия и малые архитектурные формы, а также создаст новые игровые площадки, заменит и отремонтирует металлические ограждения, проведт планировку территории.

Отметим, что в конкурсе у ООО "Гранд – строй" был конкурент, который не смог пройти в финальный этап из-за несоответствия к требованиям заказчика.

Ранее мы сообщили о том, что для благоустройства пляжа "Сестрорецкий" нашёлся подрядчик.

Фото: Piter.TV