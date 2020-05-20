Cотни афроамериканцев устроили вечеринку без масок и подрались с полицией

Cотни афроамериканцев устроили вечеринку без масок, а после подрались с полицией. Инцидент произошел в американском городе Делэнд, штат Флорида. О событиях, произошедших 16 мая, написали журналисты из Newsweek. Издание отмечает, что праздник был посвящен памяти местного жителя, которого убили в 2008 году.
Правоохранительные органы вмешались в ситуацию после того, как увидели передачу огнестрельного оружия одним из участников вечеринки. Человека задержали, как и получателя. Выяснилось, что оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Они не имели прав на хранение оружия. Из-за задержания в представителей закона начали лететь бутылки, стулья. Одного из полицейских ударили.
Так как большая часть сборища состояла из чернокожих, а полицейские были белыми, нам пришлось столкнуться с обвинениями в расизме. Я их отвергаю: это неправильные выводы из видео
представитель полиции
Один из посетителей вечеринки поступил в больницу с огнестрельным ранением ноги. Он не стал подавать заявление. В общей сложности полиция задержала семерых участников бунта.
Трогательное воссоединение хозяйки с пропавшей собакой попало на видео.
Видео: Youtube/11Alive
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