  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:18
32
lesjasap
Код вставки плеера

Cотни афроамериканцев устроили вечеринку без масок и подрались с полицией

0 0

Одного из полицейских ударили, один из посетителей вечеринки получил ранение в ногу.

Cотни афроамериканцев устроили вечеринку без масок, а после подрались с полицией. Инцидент произошел в американском городе Делэнд, штат Флорида. О событиях, произошедших 16 мая, написали журналисты из Newsweek. Издание отмечает, что праздник был посвящен памяти местного жителя, которого убили в 2008 году. 

Правоохранительные органы вмешались в ситуацию после того, как увидели передачу огнестрельного оружия одним из участников вечеринки. Человека задержали, как и получателя. Выяснилось, что оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. Они не имели прав на хранение оружия. Из-за задержания в представителей закона начали лететь бутылки, стулья. Одного из полицейских ударили. 

Так как большая часть сборища состояла из чернокожих, а полицейские были белыми, нам пришлось столкнуться с обвинениями в расизме. Я их отвергаю: это неправильные выводы из видео

представитель полиции

Один из посетителей вечеринки поступил в больницу с огнестрельным ранением ноги. Он не стал подавать заявление. В общей сложности полиция задержала семерых участников бунта.

Трогательное воссоединение хозяйки с пропавшей собакой попало на видео.

Видео: Youtube/11Alive

Теги: африка, вечеринка, делэнд, медицинские маски, полиция, штат флорида
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии