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Coldiretti: мировые цены на зерно упали на 10%
Сегодня, 17:50
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Coldiretti: мировые цены на зерно упали на 10%

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Турция, Египет, Бангладеш и Иран закупают пшеницу в России и на Украине.

Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti заявила, что мировые цены на зерно снизились на 10%. Об этом сообщили на портале RT.

В компании отметили, что Турция, Египет, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине. По словам экспертов, уход судов из портов Черного моря является признаком освобождения украинских складов. Там сейчас находится около 20 млн тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, которые должны были доставить в другие страны. 

Ранее на Piter.tv: Захарова назвала дезинформацией заявления, что Россия мешает вывозу зерна с Украины.

Фото: Pexels

Теги: coldiretti, промышленность, сырье, цены на зерно, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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